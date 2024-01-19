Пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Москве

Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает ГИБДД столицы.

На МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека

Инцидент произошел в районе дома 20, корпус 1 на Новочеркасском бульваре.

«Водитель автомобиля "Нива" совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы ... Пострадали пять человек», — указано в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.

На месте ЧП работают сотрудники ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на Открытом шоссе в Москве, пострадали три человека, напоминает RT.

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ФОТО: Прокуратура Москвы
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