Пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Москве

Инцидент произошел в районе дома 20, корпус 1 на Новочеркасском бульваре.

«Водитель автомобиля "Нива" совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы ... Пострадали пять человек», — указано в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.

На месте ЧП работают сотрудники ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на Открытом шоссе в Москве, пострадали три человека, напоминает RT.

