Пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Москве
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает ГИБДД столицы.
Инцидент произошел в районе дома 20, корпус 1 на Новочеркасском бульваре.
«Водитель автомобиля "Нива" совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы ... Пострадали пять человек», — указано в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции.
На месте ЧП работают сотрудники ведомства, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее автомобиль наехал на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора на Открытом шоссе в Москве, пострадали три человека, напоминает RT.
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