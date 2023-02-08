СМИ: Под завалами в Турции оказалась семья из четырех россиян

Семья из четырех граждан России находится под завалами дома, обрушившегося в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник: Россиянин погиб при землетрясении в Турции

По словам собеседника агентства, пострадавшие — семейная пара и их дети.

«Шансы их спасти есть», — подчеркнул источник.

Мощное землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в Турции 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 7108 человек, еще 40 910 были ранены. В республике объявлен семидневный национальный траур.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЗемлетрясениеТурция
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