СМИ: Под завалами в Турции оказалась семья из четырех россиян
Семья из четырех граждан России находится под завалами дома, обрушившегося в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам собеседника агентства, пострадавшие — семейная пара и их дети.
«Шансы их спасти есть», — подчеркнул источник.
Мощное землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в Турции 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 7108 человек, еще 40 910 были ранены. В республике объявлен семидневный национальный траур.
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