Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны
Атаковавшие 2 апреля Татарстан беспилотники запустили не с территории Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», - сказано в заявлении.
В ведомстве отметили, что подобные утверждения направлены на дискредитацию Казахстана. Минобороны республики попросило граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали 13 человек, среди них двое несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка
- Стилист Еркович назвала лучшие сочетания цветов в одежде на лето
- Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны
- Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
- Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет
- Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»
- Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
- «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
- Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов
- Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru