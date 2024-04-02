Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны

«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что подобные утверждения направлены на дискредитацию Казахстана. Минобороны республики попросило граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Утром во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали 13 человек, среди них двое несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

