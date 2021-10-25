СМИ: под обломками дома в Набережных Челнах больше нет людей

По предварительным сведением, под завалами, образовавшимися из-за взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, больше нет людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



В ведомстве уточнили, что поиски и разбор завалов будут продолжаться. «Тем не менее проводится их разбор и осмотр. Также работают кинологи», - передает агентство.

Взрыв бытового газа разрушил шесть квартир на четвертом и пятом этажах дома в Набережных Челнах. Без крова остались 14 человек, всего 32 человека. Четверо пострадавших госпитализированы, среди них двое детей, состояние одного из которых оценивается как среднетяжёлое.

В ликвидации последствий взрыва задействованы 155 человек и 49 единиц техники. В городе введен муниципальный режим ЧС.