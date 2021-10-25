СМИ: двое детей пострадали в результате взрыва газа в Набережных Челнах

Четыре человека пострадали в результате газовоздушной смеси в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Госдуме рассказали, как сократить число взрывов в жилых домах

По информации собеседника агентства, в числе пострадавших двое детей, состояние одного из которых предварительно оценивается как среднетяжёлое. Источник добавил, что 32 человека были эвакуированы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике Татарстан рассказали, что взрыв газовоздушной смеси произошёл в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома по адресу Набережные Челны, ул. Татарстан, 25/117.

Ранее бытовой газ взорвался в жилом многоквартирном доме в подмосковном Ногинске, сообщает «Свободная пресса». По данным МЧС, погибли семь человек, ещё 22 пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПострадавшиеДетиВзрыв ГазаТатарстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры