СМИ: Почти 400 человек эвакуировали из школы в Москве
Почти 400 человек были эвакуировали из школы на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкойна источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что причиной эвакуации стал сильный запах горелой проводки на первом этаже пятиэтажного здания на улице Студенческая.
«Предварительно, здание школы покинули 380 человек», - сказал источник.
Отмечается, что после проверки образовательное учреждение вернулось к нормальной работе.
Ранее в Рязани пассажиров поезда «Москва — Челябинск» эвакуировали из-за проведения оперативных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru