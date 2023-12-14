СМИ: Почти 400 человек эвакуировали из школы в Москве

Почти 400 человек были эвакуировали из школы на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкойна источник в экстренных службах.

Массовая эвакуация школ произошла в Копейске

Собеседник агентства уточнил, что причиной эвакуации стал сильный запах горелой проводки на первом этаже пятиэтажного здания на улице Студенческая.

«Предварительно, здание школы покинули 380 человек», - сказал источник.

Отмечается, что после проверки образовательное учреждение вернулось к нормальной работе.

Ранее в Рязани пассажиров поезда «Москва — Челябинск» эвакуировали из-за проведения оперативных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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