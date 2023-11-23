Массовая эвакуация школ произошла в Копейске

В ведомстве заявили о поступлении сигналов о якобы нахождении в учебных заведениях опасных предметов. Все школы были обследованы правоохранителями, никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Кроме того, об эвакуации школ №1, 4, 5, 9, 13, 42, 43, 44, 45, 48, 49 города Копейска в соцсетях сообщали местные жители.

Ранее неизвестный сообщил о минировании челябинского аэропорта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

