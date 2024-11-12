При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате пожара в хуторе Страхов в Семикаракорском районе Ростовской области. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в доме, где жили рабочие, накануне праздновавшие день рождения.

«Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек», — подчеркнули в МЧС.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Как уточнили в главном управлении МЧС по Ростовской области, все погибшие — взрослые. Пожар локализовали в 00:45 мск и полностью ликвидировали в 05:25. К борьбе с огнем привлекали 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ранее в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе полностью сгорел деревянный дом с 20 квартирами. По предварительным данным, жертв нет, пишет Ura.ru.

