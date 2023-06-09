СМИ: Победитель «Битвы экстрасенсов» Волхов задержан из-за связей с РДК

Российские СМИ сообщают о задержании победителя 13-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхова, настоящая фамилия которого Буриков.

По данным источника ТАСС, Волхова и еще нескольких задержанных подозревают в том, что они собирались поехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус" (РДК) (запрещен в России и признан террористической организацией – прим. НСН), который воюет на стороне ВСУ.

В Telegram-каналах появились фото обысков у Волхова, на которых показаны его татуировки и нацистская символика. Сам «экстрасенс» говорит, что его «оклеветали» и признается, что теперь боится выходить на улицу

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«Вдруг меня камнями забьют, думая, что я воюю за Украину», — объяснил Волхов.

Ранее «РДК» взял на себя ответственность за вооруженное нападение на Брянскую область, в результате которого погибли два человека. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя этой организации Дениса Капустина, он объявлен в международный розыск.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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