СМИ: Победитель «Битвы экстрасенсов» Волхов задержан из-за связей с РДК

Российские СМИ сообщают о задержании победителя 13-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхова, настоящая фамилия которого Буриков.

По данным источника ТАСС, Волхова и еще нескольких задержанных подозревают в том, что они собирались поехать на Украину и вступить в "Русский добровольческий корпус" (РДК) (запрещен в России и признан террористической организацией – прим. НСН), который воюет на стороне ВСУ.

В Telegram-каналах появились фото обысков у Волхова, на которых показаны его татуировки и нацистская символика. Сам «экстрасенс» говорит, что его «оклеветали» и признается, что теперь боится выходить на улицу