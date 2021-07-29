СМИ: По «зеленой зоне» в Багдаде нанесли ракетный удар
Две ракеты запустили по «зеленой зоне» в Багдаде, где располагаются иностранные посольства и иракские госучреждения, сообщило SHAFAQ News.
Для уничтожения ракет задействовали зенитную систему C-RAM, которая находится на территории посольства США. Противоракетная установка не смогла перехватить снаряды на большом расстоянии, обломки упали в квартале Эль-Мансур рядом с дипмиссией.
Отмечается, что шрапнель повредила несколько гражданских автомобилей и дом. Информации о пострадавших нет.
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