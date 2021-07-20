Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с терактом в Багдаде

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Ахмеду Салеху телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Багдаде, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер заявил, что убийство десятков мирных граждан, в том числе женщин и детей, совершённое в канун священного праздника Ид аль-Адха, «потрясает своей жестокостью и цинизмом». Глава государства выразил искреннее сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

«Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», - подчеркнул президент РФ.

Путин также подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Ираком «в борьбе со всеми проявлениями терроризма».

Ранее на рынке в Багдаде произошёл взрыв, сообщает RT. По данным телекана Al Arabiya, погибли не меньше 20 человек, около 45 получили ранения.

