Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с терактом в Багдаде
Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Ахмеду Салеху телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Багдаде, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер заявил, что убийство десятков мирных граждан, в том числе женщин и детей, совершённое в канун священного праздника Ид аль-Адха, «потрясает своей жестокостью и цинизмом». Глава государства выразил искреннее сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
«Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», - подчеркнул президент РФ.
Путин также подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Ираком «в борьбе со всеми проявлениями терроризма».
Ранее на рынке в Багдаде произошёл взрыв, сообщает RT. По данным телекана Al Arabiya, погибли не меньше 20 человек, около 45 получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+0 / сут.
Умерли
149 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+0 / сут.
- Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с терактом в Багдаде
- СМИ: На временного президента Мали напали с ножом
- СМИ: Mastercard может закрыть бренд Maestro
- СМИ: сбившую троих детей 18-летнюю москвичку поместят под особое наблюдение
- Поклонская заявила о готовности снова стать прокурором Крыма
- Минприроды РФ опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
- Международный олимпийский комитет признал самбо
- IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи
- В России прошли испытания новой зенитной ракетной системы С-500
- В России за сутки выявили 23 770 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru