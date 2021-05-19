СМИ: по подозрению в мошенничестве задержан бывший заммэра Химок

Бывший заместитель мэра Химок Юрий Ваулин задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в причинении ущерба на сумму в 5 миллионов рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Самыми коррумпированными среди чиновников в 2020 году оказались силовики

В администрации городского округа Химки Ваулин курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта.

Отмечается, что в местах жительства и работы Юрия Ваулина в администрации округа, а также руководителя коммерческой организации, которая фигурирует в материалах заведенного уголовного дела, прошли обыски.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЧиновникиМошенничествоХимки
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