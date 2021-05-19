СМИ: по подозрению в мошенничестве задержан бывший заммэра Химок
Бывший заместитель мэра Химок Юрий Ваулин задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в причинении ущерба на сумму в 5 миллионов рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В администрации городского округа Химки Ваулин курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта.
Отмечается, что в местах жительства и работы Юрия Ваулина в администрации округа, а также руководителя коммерческой организации, которая фигурирует в материалах заведенного уголовного дела, прошли обыски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru