СМИ: По месту жительства задержанного Бакальчука прошли обыски

«Изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Бакальчука задержали по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. По словам его адвокатов, ему предъявили обвинение по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на сотрудника правоохранительных органов», «Самоуправство».

По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников полиции. Два человека погибли, сообщает RT.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

