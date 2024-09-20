СМИ: По месту жительства задержанного Бакальчука прошли обыски
Силовики провели обыски по месту жительства Владислава Бакальчука. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
«Изъяты предметы, представляющие интерес для следствия», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Бакальчука задержали по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. По словам его адвокатов, ему предъявили обвинение по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на сотрудника правоохранительных органов», «Самоуправство».
По данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников полиции. Два человека погибли, сообщает RT.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
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