СМИ: по делу о взяточничестве арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования Терещенко
Бывший помощник главы «Росалкогольрегулирования» (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко арестован в Москве. Он обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его данным, уголовное дело, по которому арестован Терещенко, было возбуждено в октябре 2021 года. Ранее он «на общественных началах» работал помощником действующего главы РАР Игоря Алешина, передает агентство.
Сейчас Терещенко находится в московском следственном изоляторе №5 «Водник». Свою вину он признал и сотрудничает со следствием. О размере взятки не сообщается, как и о том, кому она предназначалась.
Предыдущего главу РАР Игоря Чуяна СКР обвиняет в хищении более 30 млрд руб. Чуян скрылся в Черногории, власти которой предоставили ему международную защиту.
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