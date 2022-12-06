СМИ: по делу о взяточничестве арестован экс-помощник главы Росалкогольрегулирования Терещенко

Бывший помощник главы «Росалкогольрегулирования» (РАР) Игоря Алешина Михаил Терещенко арестован в Москве. Он обвиняется в покушении на взяточничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, уголовное дело, по которому арестован Терещенко, было возбуждено в октябре 2021 года. Ранее он «на общественных началах» работал помощником действующего главы РАР Игоря Алешина, передает агентство.