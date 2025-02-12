СМИ: Племянника актрисы Варнавы задержали по подозрению в соучастии мошенничестве

По данным канала, аферисты убедили 87-летнюю пенсионерку перевести все свои сбережения на якобы «безопасный счет». Отдать деньги она должна была курьеру, которым оказался 19-летний Георгий Варнава.

Отмечается, что юноша был задержан с поличным, в его отношении возбудили уголовное дело.

«Не исключено, что Георгия могли использовать втёмную, не посвящая в детали», - говорится в сообщении.

Ранее в МВД заявили, что в Самаре были задержаны трое фигурантов дела о похищении у местной жительницы более 421 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

