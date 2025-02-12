СМИ: Племянника актрисы Варнавы задержали по подозрению в соучастии мошенничестве
Племянника актрисы Екатерины Варнавы был задержан по подозрению в соучастии в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, аферисты убедили 87-летнюю пенсионерку перевести все свои сбережения на якобы «безопасный счет». Отдать деньги она должна была курьеру, которым оказался 19-летний Георгий Варнава.
Отмечается, что юноша был задержан с поличным, в его отношении возбудили уголовное дело.
«Не исключено, что Георгия могли использовать втёмную, не посвящая в детали», - говорится в сообщении.
Ранее в МВД заявили, что в Самаре были задержаны трое фигурантов дела о похищении у местной жительницы более 421 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru