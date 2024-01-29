СМИ: пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили летных свидетельств
29 января 202405:23
Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, сообщают «Известия».
После авиакатастрофы стало известно, что оба летчика предоставили в авиационное агентство недостоверные сведения для получения свидетельств, дающих им право выполнять полеты на Falcon 10.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в качестве приоритетной версии причины авиакатастрофы в Афганистане рассматривается отказ двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru