СМИ: пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили летных свидетельств

Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, сообщают «Известия».

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После авиакатастрофы стало известно, что оба летчика предоставили в авиационное агентство недостоверные сведения для получения свидетельств, дающих им право выполнять полеты на Falcon 10.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в качестве приоритетной версии причины авиакатастрофы в Афганистане рассматривается отказ двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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