СМИ: пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили летных свидетельств

После авиакатастрофы стало известно, что оба летчика предоставили в авиационное агентство недостоверные сведения для получения свидетельств, дающих им право выполнять полеты на Falcon 10.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в качестве приоритетной версии причины авиакатастрофы в Афганистане рассматривается отказ двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

