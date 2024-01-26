СМИ: Выживший при крушении самолета в Афганистане пилот перенёс инфаркт
Пилот разбившегося в Афганистане самолёта Falcon 10 Дмитрий Беляков после возвращения в Москву перенёс инфаркт, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, медики диагностировали у 41-летнего мужчины острый инфаркт передней стенки миокарда, уточняется, что была поражена вся толща мышечной стенки сердца.
Также отмечается, что состояние Беляков оценивается, как тяжёлое. Согласно статистике, при таком диагнозе высока вероятность летального исхода.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в качестве приоритетной версии причины авиакатастрофы в Афганистане рассматривается отказ двигателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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