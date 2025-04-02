СМИ: Пилотов лайнера российской авиакомпании попытались ослепить лазером
Пилотов российского авиаперевозчика Utair попытались во время полета ослепить лазером. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Сообщается, что инцидент произошел 31 марта с экипажем лайнера Boeing 737-800, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Москву. Лазер зеленого цвета осветил самолет на высоте примерно 1500 метров перед приземлением.
Командиром лайнера было принято решение продолжать выполнять рейс. Посадка в столичной воздушной гавани Внуково прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Ранее самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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