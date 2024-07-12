СМИ: Пилот разбившегося в Подмосковье самолета говорил с женой за полчаса до крушения
Командир экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) Евгений Булавко звонил жене за полчаса до крушения, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По данным СМИ, готовясь к полету, пилот не предчувствовал катастрофы.
Ранее в МЧС сообщили, что самолет компании «Газпром Авиа» рухнул в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны в Московской области. Борт летел после ремонта с завода, направлялся во «Внуково». В самолете не было пассажиров, только экипаж – два пилота и штурман, они, по предварительным данным, погибли.
Перед падением самолет подал сигнал бедствия. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге рухнул заходя на третий круг, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru