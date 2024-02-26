СМИ: Певцу Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей

Народный артист РФ Владимир Кузьмин почувствовал недомогание, когда находился у себя дома, сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, 68-летний певец пожаловался, что у него онемели руки и ноги. Прибывшие по вызову медики оказали Кузьмину всю необходимую помощь.

«Госпитализация не потребовалась. Жизни артиста ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Ранее российская певица Zivert (Юлия Зиверт) отменила выступления на ближайшие полгода из-за ухудшения самочувствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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