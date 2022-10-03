СМИ: Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи

Как рассказал собеседник издания, в воскресенье около 16:50 Легостаев решил искупаться в море, однако так и не вернулся на берег. Коллеги 46-летнего музыканта обратились в экстренные службы. Специалисты ведут поисковые работы, пишет RT.

Менеджер артиста Владимир Белов рассказал, что Легостаев приехал на курорт, чтобы снять клип.

Управление внутренних дел по городу Сочи начало проверку по факту исчезновения музыканта.

