СМИ: Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи

Российский музыкант, лидер поп-рок группы «Dельта» Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник из окружения артиста.

При опрокидывании катера в Карелии один человек погиб, трое пропали

Как рассказал собеседник издания, в воскресенье около 16:50 Легостаев решил искупаться в море, однако так и не вернулся на берег. Коллеги 46-летнего музыканта обратились в экстренные службы. Специалисты ведут поисковые работы, пишет RT.

Менеджер артиста Владимир Белов рассказал, что Легостаев приехал на курорт, чтобы снять клип.

Управление внутренних дел по городу Сочи начало проверку по факту исчезновения музыканта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:МузыкантыСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры