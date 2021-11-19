СМИ: Первого замглавы МЧС Москвы Мищенко заподозрили в получении взятки

Первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко и замначальника его оперативного управления Виктор Самарин подозреваются в получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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По данным источника, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за выдачу предприятиям паспортов безопасности.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных, добавил источник.

Мищенко работал заместителем начальника столичного главка МЧС по защите с 2015 по 2020 год. В должность первого замначальника он вступил в 2020 году.

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ФОТО: moscow.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ВзяткаМЧСМосква
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