СМИ: Первого замглавы МЧС Москвы Мищенко заподозрили в получении взятки
Первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко и замначальника его оперативного управления Виктор Самарин подозреваются в получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным источника, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за выдачу предприятиям паспортов безопасности.
Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных, добавил источник.
Мищенко работал заместителем начальника столичного главка МЧС по защите с 2015 по 2020 год. В должность первого замначальника он вступил в 2020 году.
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