СМИ: Первого замглавы МЧС Москвы Мищенко заподозрили в получении взятки

По данным источника, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за выдачу предприятиям паспортов безопасности.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных, добавил источник.

Мищенко работал заместителем начальника столичного главка МЧС по защите с 2015 по 2020 год. В должность первого замначальника он вступил в 2020 году.

