Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке
Следственный комитет РФ будет в пятницу, 19 ноября ходатайствовать о заключении под стражу министра культуры Крыма Веры Новосельской, которую задержали сегодня по обвинению в получении взятки в 25 миллионов рублей. Просьбу следователей рассмотрит Басманный районный суд столицы РФ.
Ночь обвиняемая проведет в изоляторе временного содержания, передает ТАСС. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от петербургской компании «Меандр» взятку за обещание общего покровительства при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Новое пятиэтажное здание театра кукол строится в центре Симферополя три года. Работы планировалось закончить ещё в 2020 году, однако контракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков подрядчиком.
По местам жительства и работы Новосельской сегодня были проведены обыски. Министерство культуры Крыма 45-летняя чиновница возглавляет восьмой год.
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