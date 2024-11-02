СМИ: Первый официально работающий кот Барсик пропал в Перми
Первый официально работающий российский кот Барсик пропал в Перми. За его поимку и возврат хозяин животного Василий Кучумов пообещал выплатить вознаграждение в размере 75 тысяч рублей, финансово поблагодарят и за достоверную информацию о местоположении кота. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По словам владельца кота, животное убежало из таунхауса в микрорайоне Висим 1 ноября, его ищут уже более суток. Предполагается, что Барсик мог «отправиться за кошечкой и загулять».
Знаменитым кот стал в 2016 году, когда его взяла на работу в качестве креативного хода одна из строительных компаний в Перми. Четвероногий сотрудник ездил по новым квартирам и вел аккаунты в соцсетях. У животного были личный водитель, рабочее место и оклад в размере 33000 рублей. Кот даже «ставил подпись» в документах своей лапой.
Впоследствии Барсик стал директором кофейни и магазина, а также иногда устраивал митинги у здания правительства.
Ранее сообщалось, что работники сгоревшего здания во Фрязино разыскивали кота, который проживал на первом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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