СМИ: Первый официально работающий кот Барсик пропал в Перми

По словам владельца кота, животное убежало из таунхауса в микрорайоне Висим 1 ноября, его ищут уже более суток. Предполагается, что Барсик мог «отправиться за кошечкой и загулять».

Знаменитым кот стал в 2016 году, когда его взяла на работу в качестве креативного хода одна из строительных компаний в Перми. Четвероногий сотрудник ездил по новым квартирам и вел аккаунты в соцсетях. У животного были личный водитель, рабочее место и оклад в размере 33000 рублей. Кот даже «ставил подпись» в документах своей лапой.

Впоследствии Барсик стал директором кофейни и магазина, а также иногда устраивал митинги у здания правительства.

Ранее сообщалось, что работники сгоревшего здания во Фрязино разыскивали кота, который проживал на первом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

