СМИ: Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе

Около 100 человек были задержаны в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, сообщает телеканал VRT.

По данным телеканала, причиной инцидента стала первоапрельская шутка в соцсетях. В ложном сообщении говорилось о том, что 1 апреля в парке пройдёт музыкальный фестиваль.

Несмотря на различные подсказки, разоблачающие шутку, а также признание «организаторов фестиваля», 1 апреля в парке собрались более пяти тысяч человек, многие из которых не стали горевать, а устроили импровизированную дискотеку.

Прибывшие на место сотрудники полиции сначала призвали собравшихся разойтись, однако толпа стала кидать в них банки и бутылки. В итоге всё закончилось массовыми беспорядками, в результате которых пострадали несколько десятков человек, в том числе правоохранители, сообщает ТАСС.

Ранее власти Бельгии объявили об ужесточении карантина в стране из-за ситуации с коронавирусом. В частности, в с 26 марта даже на улице запрещено собираться группами более четырех человек.

