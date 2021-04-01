СМИ: Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе
Около 100 человек были задержаны в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, сообщает телеканал VRT.
По данным телеканала, причиной инцидента стала первоапрельская шутка в соцсетях. В ложном сообщении говорилось о том, что 1 апреля в парке пройдёт музыкальный фестиваль.
Несмотря на различные подсказки, разоблачающие шутку, а также признание «организаторов фестиваля», 1 апреля в парке собрались более пяти тысяч человек, многие из которых не стали горевать, а устроили импровизированную дискотеку.
Прибывшие на место сотрудники полиции сначала призвали собравшихся разойтись, однако толпа стала кидать в них банки и бутылки. В итоге всё закончилось массовыми беспорядками, в результате которых пострадали несколько десятков человек, в том числе правоохранители, сообщает ТАСС.
Ранее власти Бельгии объявили об ужесточении карантина в стране из-за ситуации с коронавирусом. В частности, в с 26 марта даже на улице запрещено собираться группами более четырех человек.
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