СМИ: Перед синагогой на юге Франции подожгли две машины

На юге Франции перед синагогой подожгли два автомобиля, сообщает BFMTV.

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По данным СМИ, во время инцидента внутри автомобиля были пять человек. Злоумышленник разместил баллон с газом между машинами, припаркованными перед зданием храма.

В Национальной антитеррористической прокуратуре сообщили, что после инцидента пострадал прибывший на место пожара сотрудник муниципальной полиции.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей на городском фестивале в немецком Золингене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ПоджогАвтомобильФранция

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