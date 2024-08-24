СМИ: Перед синагогой на юге Франции подожгли две машины

По данным СМИ, во время инцидента внутри автомобиля были пять человек. Злоумышленник разместил баллон с газом между машинами, припаркованными перед зданием храма.

В Национальной антитеррористической прокуратуре сообщили, что после инцидента пострадал прибывший на место пожара сотрудник муниципальной полиции.

Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей на городском фестивале в немецком Золингене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

