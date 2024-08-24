СМИ: Перед синагогой на юге Франции подожгли две машины
24 августа 202418:25
На юге Франции перед синагогой подожгли два автомобиля, сообщает BFMTV.
По данным СМИ, во время инцидента внутри автомобиля были пять человек. Злоумышленник разместил баллон с газом между машинами, припаркованными перед зданием храма.
В Национальной антитеррористической прокуратуре сообщили, что после инцидента пострадал прибывший на место пожара сотрудник муниципальной полиции.
Ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина напал на посетителей на городском фестивале в немецком Золингене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru