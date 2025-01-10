В семье Михаила Боярского опровергли госпитализацию артиста

По его словам, появившаяся в СМИ информация о якобы экстренной госпитализации его отца не соответствует действительности.

«С папой всё в порядке. Плановое КТ лёгких. Уже завтра у него спектакль», - заключил он.

Ранее Михаил Боярский признался, что врачи рекомендовали ему не выходить на сцену после перенесённого инфаркта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

