В семье Михаила Боярского опровергли госпитализацию артиста
10 января 202514:39
Народный артист РФ Михаил Боярский был в больнице на плановом обследовании. Как пишет РИА Новости, об этом заявмл сын актёра Сергей Боярский.
По его словам, появившаяся в СМИ информация о якобы экстренной госпитализации его отца не соответствует действительности.
«С папой всё в порядке. Плановое КТ лёгких. Уже завтра у него спектакль», - заключил он.
Ранее Михаил Боярский признался, что врачи рекомендовали ему не выходить на сцену после перенесённого инфаркта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru