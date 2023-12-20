СМИ: пассажиры оказались заблокированы в зале прилетов аэропорта Толмачево

В зале прилетов оказались заблокированы пассажиры рейсов, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Представители воздушной гавани пока не давали комментариев об инциденте и не объясняли причин блокировки дверей, пишет Life.ru.

В среду международный аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял рейсы. Позже воздушная гавань вернулась к прежнему режиму работы.

Ранее сообщалось, что планировавший вылететь из Санкт-Петербурга в Москву пассажир умер в аэропорту Пулково, передает «Радиоточка НСН».

