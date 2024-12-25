СМИ: Пассажиры «Азимута» подали иск против пилотов после инцидента в Анталье
Как минимум шесть пассажиров авиалайнера Superjet российского перевозчика «Азимут», после посадки которого в аэропорту Антальи начался пожар, подали иск против пилотов, сообщает турецкий телеканал Oda TV.
Они обвинили их в умышленной аварии с целью получить компенсацию от страховой компании. По данным телеканала, самолету за полтора месяца до инцидента в Анталье угрожал пожар, а после этого во время посадки самолет потерпел крушение, но продолжил полеты. Когда и где лайнер попал в данные ситуации – не уточняется.
Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров выяснили, что срок действия страхового полиса данного Superjet истекал через семь-восемь дней и не был продлен на момент аварии. Кроме того, по их словам, «Азимут» переживает финансовые трудности, а самолет был приобретен компанией за 10 миллионов евро – «треть стоимости».
Адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в суд в Турции с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании и безопасности на борту.
Ранее Росавиация заявила, что инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Анталье не является основанием для прекращения использования этих воздушных судов. По предварительным данным, причина происшествия не связана с конструкцией самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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