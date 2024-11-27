СМИ: Пассажирское судно затонуло у берегов Териберки

Маломерное судно «Боец» с девятью туристами и капитаном затонуло у берегов Териберки в Баренцевом море, сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что туристы собирались посмотреть на китов. Всех, кто находился на судне, спасли и подняли на борт находившиеся рядом лодки.

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По данным Telegram-канала, судно вышло в море, несмотря на ограничения маломерных судов по выходу в акваторию.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта и противопожарных норм после возгорания на судне в Большом порту Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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