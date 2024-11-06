В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно

Рыболовное судно «Алиот» потеряло ход в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

По данным агентства, на борту судна находятся 12 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Как пишет «Интерфакс», «Алиот» потеряло ход почти в 60 морских милях от побережья Мурманской области. Причиной ЧП стала поломка винта судна. Проводится спасательная операция.

Ранее в акватории порта Корсаков на юге Сахалина перевернулось судно «Григорий Ловцов», после инцидента спасатели обнаружили тела трех человек, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:КораблиБаренцево Море

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