В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно
Рыболовное судно «Алиот» потеряло ход в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
По данным агентства, на борту судна находятся 12 человек. В результате инцидента никто не пострадал.
Как пишет «Интерфакс», «Алиот» потеряло ход почти в 60 морских милях от побережья Мурманской области. Причиной ЧП стала поломка винта судна. Проводится спасательная операция.
Ранее в акватории порта Корсаков на юге Сахалина перевернулось судно «Григорий Ловцов», после инцидента спасатели обнаружили тела трех человек, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru