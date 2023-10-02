СМИ: Пассажирский самолет упал на востоке Китая

Пассажирский самолет потерпел на востоке Китая в провинции Аньхой, сообщает китайский информационный портал The Paper.

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По предварительной информации, самолет упал 1 октября. Воздушное судно принадлежало авиаклубу "Аньхой цзиньин" ("Золотой орел Аньхоя").

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, а также количество пострадавших.

Ранее Росавиация разослала авиакомпаниям циркуляр, в котором требует обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива самолета с учетом его повышенного расхода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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