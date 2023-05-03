СМИ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

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По данным издания, лайнер следовал из турецкого Стамбула в Москву, но из-за технических проблем готовится к экстренной посадке в Сочи.

Уточняется, что на борту самолета находится 44 человека. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо. Посадка ожидается в ближайшие минуты.

Ранее президент России Владимир Путин на мероприятии в индустриальном парке «Руднево» заявил, что Росавиация должна цифровизировать воздушное движение, передает telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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