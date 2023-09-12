СМИ: Пассажир севшего в поле под Новосибирском Airbus отправил прощальное СМС
Один из пассажиров лайнера «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, отправил любимой девушке прощальное СМС.
Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, молодой человек по имени Артём сообщил ей о том, что самолёт падает, а также признался в любви.
«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай» — написал пассажир.
Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки лайнера Airbus A320 в поле в Новосибирской области стал отказ гидросистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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