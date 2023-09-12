СМИ: Пассажир севшего в поле под Новосибирском Airbus отправил прощальное СМС

Один из пассажиров лайнера «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, отправил любимой девушке прощальное СМС.

Пассажирка рассказала, что происходило на борту А320 перед посадкой в поле

Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, молодой человек по имени Артём сообщил ей о том, что самолёт падает, а также признался в любви.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай» — написал пассажир.

Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки лайнера Airbus A320 в поле в Новосибирской области стал отказ гидросистемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетУральские Авиалинии

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