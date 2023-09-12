Пассажирка рассказала, что происходило на борту А320 перед посадкой в поле
Пассажирка рейса Airbus A320 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в пшеничное поле Новосибирской области, рассказала об обстановке на борту перед аварийной посадкой, сообщает Life.ru.
По словам Алины Захаровой, уже перед приземлением в Омске им объявили, что воздушное судно готовится к аварийной посадке. Она рассказала, что бортпроводники готовили пассажиров к эвакуации, когда самолет стал снижаться за городом.
Девушка призналась, что именно в этот момент все поняли, что вокруг творится нечто страшное. По ее словам, некоторые пассажиры чувствовали себя спокойно, кто-то плакал, а другие молились.
Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» А320, выполнявший рейс по маршруту Сочи-Омск, осуществил незапланированную посадку в 180 километрах от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки. В какой-то момент пилоты приняли решение посадить воздушное судно в пшеничное поле, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru