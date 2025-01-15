СМИ: Пассажир рейса Москва — Новосибирск заявил о бомбе на борту

Рейс Москва — Новосибирск одной из российских авиакомпаний был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за пассажира, заявившего, что на борту находится бомба, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пассажира рейса Нижнекамск — Москва задержали за нападение с ножом

Отмечается, что самолет вылетел в Новосибирск в 12:20 15 января, однако вернулся в аэропорт вылета в 17:00. Все пассажиры были эвакуированы из салона лайнера.

Отправление рейса было перенесено на 17:30 15 января.

Ранее в отношении жителя Набережных Челнов, который сообщил о бомбе на рейсе Нижнекамск – Москва, возбудили уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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