СМИ: Пакистанские власти заявили о 80 жертвах авиакатастрофы

Отмечается, что газета Doon, которая опубликовала соответствующие данные, ссылается на власти Пакистана. Издание также уточняет, что в настоящее время нельзя сказать являются ли погибшие пассажирами самолета или среди них есть жители дома, на который упал самолет.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320, рухнувший вблизи пакистанского города Карачи, эксплуатировался с 2004 года, у него было 47 100 летных часов.

Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахоры. Незадолго до посадки в Карачи пилот связался с диспетчерами и сообщил о проблеме с двигателем. Вскоре связь с экипажем прервалась, а сам лайнер рухнул на жилые кварталы.

