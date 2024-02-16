СМИ: Отлетевшее от автобуса колесо сломало челюсть жительнице Санкт-Петербурга

По данным издания, инцидент произошёл на Выборгском шоссе. Ожидавшая на остановке 31-летняя женщина в какой-то момент обернулась и увидела, как её в голову летит огромное колесо.

После удара петербурженка потеряла сознание, а когда очнулась, увидела рядом с собой много людей, медиков и сотрудников ГИБДД. Врачи диагностировали у женщины перелом челюсти и травму головного мозга.

Полиция проводит проверку.

Ранее В Санкт-Петербурге из-за проезда по яме у автобуса вывалился двигатель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

