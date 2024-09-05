СМИ: Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки хотел напасть на подозреваемого
Полиция Нижнего Тагила задержала отца 11-летней Насти Якиной, которая пропала 31 августа, а затем была найдена мёртвой. Об этом сообщает 66.ru.
Источник портала заявил, что мужчина пришёл на следственный эксперимент и попытался с ножом напасть сознавшегося в убийстве девочки Владимира Александрова.
«В отделении полиции отец Насти провёл всю ночь, а наутро его отпустили», - говорится в сообщении.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что подозреваемый в убийстве девочки уже отбывал уголовное наказание за насилие, из колонии он завербовался на спецоперацию на Украине, откуда недавно вернулся и планировал снова уехать в зону боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru