СМИ: Основательница группы «Мельница» стала жертвой мошенников в Германии
Основательница группы «Мельница», певица Хелависа стала жертвой мошенников в Германии, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, в конце августа мошенники позвонили исполнительнице, проживающей в Германии, от имени представителей сотовой связи. Певица продиктовала им код из смс, чтобы продлить договор с оператором.
В течение нескольких следующих дней мошенники звонили Хелависе от лица представителей «Госуслуг» и Центробанка России. Уточняя, что она сообщила код злоумышленникам, ее просили перевести сбережения на безопасный счет. В итоге певица согласилась, и направила мошенникам 1,8 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стала российская журналистка и политический деятель Ирина Хакамада. В результате обмана она отдала злоумышленникам 400 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский объяснил серию отставок в правительстве Украины
- Число пострадавших после удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до восьми
- Премьер Грузии назвал Зурабишвили нелегитимным президентом
- Володин заявил, что низкоквалифицированные мигранты не должны привозить семьи в Россию
- Глава МАГАТЭ Гросси завершил визит на Запорожскую АЭС
- СМИ: Основательница группы «Мельница» стала жертвой мошенников в Германии
- Российский фильм «Папа умер в субботу» представят на кинофестивале в Южной Корее
- Северокорейское пиво для России оказалось китайским
- Власти разрешили продажу бизнеса британской Unilever в России
- Обвиняемый в растрате экс-ректор БФУ имени Канта хочет отправиться на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru