СМИ: Основательница группы «Мельница» стала жертвой мошенников в Германии

Основательница группы «Мельница», певица Хелависа стала жертвой мошенников в Германии, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, в конце августа мошенники позвонили исполнительнице, проживающей в Германии, от имени представителей сотовой связи. Певица продиктовала им код из смс, чтобы продлить договор с оператором.

В течение нескольких следующих дней мошенники звонили Хелависе от лица представителей «Госуслуг» и Центробанка России. Уточняя, что она сообщила код злоумышленникам, ее просили перевести сбережения на безопасный счет. В итоге певица согласилась, и направила мошенникам 1,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стала российская журналистка и политический деятель Ирина Хакамада. В результате обмана она отдала злоумышленникам 400 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба группы "Мельница"
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