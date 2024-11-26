В Литве обнаружили «черные ящики» разбившегося самолета DHL

Эксперты нашли «чёрные ящики» самолёта Boeing 737-476 компании DHL, который разбился 25 ноября вблизи аэропорта Вильнюса. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

В Генпрокуратуре Литвы назвали предположительную причину крушения самолета DHL

Уточняется, что были обнаружены самописец данных полёта, а также самописец разговоров в кабине воздушного судна.

«Группа экспертов приступила к организации процесса расшифровки данных», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США предоставляют Литве помощь в расследовании крушения самолёта DHL, однако не готовы обсуждать возможную причастность России к инциденту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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