СМИ опубликовали список экипажа затонувшего корабля «Онега»

РЕН ТВ опубликовал список экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега». Всего на борту находилось 19 человек, только двое из них спасены. Остальные, по предварительным данным, погибли.

Среди погибших есть капитан Александр Баранов, а также его старший помощник Степан Курганский и второй помощник Владислав Буторин.

СМИ: 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли

ЧП произошло в понедельник утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В МЧС сообщили, что причиной катастрофы стало обледенение.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. В район направлены пять кораблей. К поискам готовят вертолет. Поиски осложняют сложные погодные условия: сильный ветер и снегопад.

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ФОТО: pxhere.com
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