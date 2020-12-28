СМИ опубликовали список экипажа затонувшего корабля «Онега»
РЕН ТВ опубликовал список экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега». Всего на борту находилось 19 человек, только двое из них спасены. Остальные, по предварительным данным, погибли.
Среди погибших есть капитан Александр Баранов, а также его старший помощник Степан Курганский и второй помощник Владислав Буторин.
ЧП произошло в понедельник утром в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В МЧС сообщили, что причиной катастрофы стало обледенение.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. В район направлены пять кораблей. К поискам готовят вертолет. Поиски осложняют сложные погодные условия: сильный ветер и снегопад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru