СМИ опубликовали список экипажа затонувшего корабля «Онега»

РЕН ТВ опубликовал список экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега». Всего на борту находилось 19 человек, только двое из них спасены. Остальные, по предварительным данным, погибли.

Среди погибших есть капитан Александр Баранов, а также его старший помощник Степан Курганский и второй помощник Владислав Буторин.