СМИ: операцию по спасению моряков с «Волгонефть 239» прервали

Спасатели приостановили операцию по эвакуации моряков с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 239». Эту информацию сообщил Telegram-канал Baza, в МЧС такие данные пока не подтверждали.



По данным издания, решение приняли капитан танкера и руководство спасательных групп после обсуждения ситуации. Они пришли к выводу, что в темное время суток и в плохих погодных условиях операция будет осложнена.