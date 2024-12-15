СМИ: операцию по спасению моряков с «Волгонефть 239» прервали
Спасатели приостановили операцию по эвакуации моряков с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 239». Эту информацию сообщил Telegram-канал Baza, в МЧС такие данные пока не подтверждали.
По данным издания, решение приняли капитан танкера и руководство спасательных групп после обсуждения ситуации. Они пришли к выводу, что в темное время суток и в плохих погодных условиях операция будет осложнена.
Судя по сообщению Telegram-канала, обсуждалась возможность эвакуировать моряков вертолетом. Однако спасательную люльку раскачивает сильный ветер, что делает такую операцию небезопасной.
Сильные волны также мешают вызволить экипаж «Волгонефть 239» на небольших катерах и других плавательных средствах. Спасатели рассчитывают, что погода нормализуется к утру.
Танкер «Волгонефть 239» сел на мель примерно в 80 метрах от берега. Все 14 членов его экипажа живы, на судне работает дизельный генератор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru