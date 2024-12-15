СМИ: операцию по спасению моряков с «Волгонефть 239» прервали

Спасатели приостановили операцию по эвакуации моряков с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 239». Эту информацию сообщил Telegram-канал Baza, в МЧС такие данные пока не подтверждали.

По данным издания, решение приняли капитан танкера и руководство спасательных групп после обсуждения ситуации. Они пришли к выводу, что в темное время суток и в плохих погодных условиях операция будет осложнена.

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Судя по сообщению Telegram-канала, обсуждалась возможность эвакуировать моряков вертолетом. Однако спасательную люльку раскачивает сильный ветер, что делает такую операцию небезопасной.

Сильные волны также мешают вызволить экипаж «Волгонефть 239» на небольших катерах и других плавательных средствах. Спасатели рассчитывают, что погода нормализуется к утру.

Танкер «Волгонефть 239» сел на мель примерно в 80 метрах от берега. Все 14 членов его экипажа живы, на судне работает дизельный генератор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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