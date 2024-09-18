СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Около 10 человек были задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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По данным Telegram-канала Shot, в результате стрельбы были ранены три сотрудника полиции, общее число пострадавших увеличилось до семи человек.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что ситуация со стрельбой у офиса Wildberries является «масштабной провокацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Основательница маркетпейса Татьяна Бакальчук, в свою очередь, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата офисов со стороны её супруга, с которым она разводится.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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