СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

По данным Telegram-канала Shot, в результате стрельбы были ранены три сотрудника полиции, общее число пострадавших увеличилось до семи человек.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что ситуация со стрельбой у офиса Wildberries является «масштабной провокацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Основательница маркетпейса Татьяна Бакальчук, в свою очередь, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата офисов со стороны её супруга, с которым она разводится.

