СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве
Около 10 человек были задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
По данным Telegram-канала Shot, в результате стрельбы были ранены три сотрудника полиции, общее число пострадавших увеличилось до семи человек.
Ранее Владислав Бакальчук заявил, что ситуация со стрельбой у офиса Wildberries является «масштабной провокацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Основательница маркетпейса Татьяна Бакальчук, в свою очередь, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата офисов со стороны её супруга, с которым она разводится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru