Суд оставил без движения иск Бакальчук о разводе

В Москве Савёловский суд оставил без движения гражданский иск о разводе основателя и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук с Владиславом Бакальчуком, сообщает ТАСС.

Гендиректор Wildberries Бакальчук заявила, что их брак с мужем давно «дал трещину»

В судебной карточке сказано: «оставлено без движения».

Татьяна Бакальчук никогда бы не объявила о разводе через соцсети, заявил муж Бакальчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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