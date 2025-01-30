СМИ: Одной из причин авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера
К столкновению вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера в США могла привести ошибка пилота, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уже известно, что незадолго до авиакатастрофы, пилоты вертолета подтвердили диспетчеру, что видят пассажирский самолет и даже запросили визуальное эшелонирование, чтобы избежать опасного сближения.
При этом, столкновение в воздухе над Вашингтоном произошло в тот момент, когда самолет стал снижаться, а вертолет не менял высоту. Остается вопрос почему диспетчер не увел Black Hawk на безопасное расстояние?
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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