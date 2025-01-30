СМИ: Одной из причин авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера

Украинская ракета была сбита ночью в небе над Курской областью

Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Самарской области

Около миллиона трудовых мигрантов могут уехать из России в этом году из-за низких зарплат

«Руспродсоюз»: Около половины всех исков Роспотребнадзора по торговым сетям относятся к магазинам «Светофор»

Wildberries тестирует сервис онлайн-чаевых для курьеров и менеджеров ПВЗ