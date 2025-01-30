СМИ: Одной из причин авиакатастрофы в США могла стать ошибка диспетчера

К столкновению вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера в США могла привести ошибка пилота, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Уже известно, что незадолго до авиакатастрофы, пилоты вертолета подтвердили диспетчеру, что видят пассажирский самолет и даже запросили визуальное эшелонирование, чтобы избежать опасного сближения.

При этом, столкновение в воздухе над Вашингтоном произошло в тот момент, когда самолет стал снижаться, а вертолет не менял высоту. Остается вопрос почему диспетчер не увел Black Hawk на безопасное расстояние?

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из телетрансляции
ТЕГИ:ВертолетКрушение СамолетаВашингтонСШААвиакатастрофа

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