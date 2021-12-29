СМИ: один человек пострадал в результате взрыва в квартире в Москвы
Взрыв прогремел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Героев Панфиловцев, в доме 27, корпус 2. По его словам, взрыв прогремел на кухне, пострадал один человек.
Источник добавил, что, по предварительной информации, происшествие не связано с газом.
Ранее два человека погибли в результате взрыва в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Украины, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Артемий Лебедев заплатит 117 тысяч рублей за оскорбление женщины
- СМИ: один человек пострадал в результате взрыва в квартире в Москвы
- Путин поздравил Пашиняна с Новым годом и Рождеством
- Власти Тюменской области разрешили общепиту работать по ночам
- В Госдуме предложили установить День памяти распада СССР
- Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария
- Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне
- ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов
- Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы
- «Спутник Лайт» одобрили в Тунисе в качестве универсального бустера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru