СМИ: один человек пострадал в результате взрыва в квартире в Москвы

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Героев Панфиловцев, в доме 27, корпус 2. По его словам, взрыв прогремел на кухне, пострадал один человек.

Источник добавил, что, по предварительной информации, происшествие не связано с газом.

Ранее два человека погибли в результате взрыва в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Украины, сообщает RT.