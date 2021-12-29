СМИ: один человек пострадал в результате взрыва в квартире в Москвы

Взрыв прогремел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улице Героев Панфиловцев, в доме 27, корпус 2. По его словам, взрыв прогремел на кухне, пострадал один человек.

Источник добавил, что, по предварительной информации, происшествие не связано с газом.

Ранее два человека погибли в результате взрыва в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:КвартираВзрывМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры