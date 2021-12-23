Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси

Пять человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в столице Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей.

Взрыв произошел в многоквартирном доме, расположенном в районе Глдани. По предварительным причинам стала невнимательность, в результате которой была оставлена открытой газовая плита.

По данным Tbilisi Energy, взрывная волна выбила окна в квартире.