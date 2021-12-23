Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси
23 декабря 202123:33
Пять человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в столице Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей.
Взрыв произошел в многоквартирном доме, расположенном в районе Глдани. По предварительным причинам стала невнимательность, в результате которой была оставлена открытой газовая плита.
По данным Tbilisi Energy, взрывная волна выбила окна в квартире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru