СМИ: Один человек пострадал в результате взрыва газа на окраине Махачкалы

Один человек поручил травмы после взрыва газа в жилом доме в поселке Ленинкент на окраине столицы Дагестана, сообщил Telegram-канал РИА Дагестан.

Сильный хлопок произошел в Самарской области на ж/д мосту

В материале уточняется, что пострадавшему при хлопке газа оказывают помощь специалисты Республиканской клинической больницы. Предварительно его состояние расценивается как среднетяжелое.

Спасатели приступили к разбору завалов на месте ЧП.

О других пострадавших пока не сообщается.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаДагестан

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