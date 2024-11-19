СМИ: Один человек пострадал в результате взрыва газа на окраине Махачкалы
Один человек поручил травмы после взрыва газа в жилом доме в поселке Ленинкент на окраине столицы Дагестана, сообщил Telegram-канал РИА Дагестан.
В материале уточняется, что пострадавшему при хлопке газа оказывают помощь специалисты Республиканской клинической больницы. Предварительно его состояние расценивается как среднетяжелое.
Спасатели приступили к разбору завалов на месте ЧП.
О других пострадавших пока не сообщается.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовные дела по фактам отравления угарным газом жителей Нижегородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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