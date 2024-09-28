Сильный хлопок произошел в Самарской области на ж/д мосту
Сильный хлопок произошел на ж/д мосту в районе Кинеля в Самарской области, сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что в результате хлопка были повреждены островки безопасности. В результате инцидента никто не пострадал.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) сообщили, что приостановка движения грузовых поездов в Самарской области связана с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу ж/д транспорта.
Ранее пассажиров и персонал железнодорожной станции вблизи населенного пункта Старая Торопа в Тверской области эвакуировали из-за атаки украинских беспилотников на регион, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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